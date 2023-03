Bivši kapetan hrvatske vaterpolo reprezentacije, 35-godišnji Ivan Buljubašić na Facebooku je podijelio da bolije od alopecije, zbog koje mu ispada kosa.

"Evo da i to obavimo jer sad već čujem svakakve priče. Od toga da sam teško bolestan, da umirem, pa do toga da sam skroz poludio i zbog toga obrijao bradu i kosu.Ništa od navedenoga nije istina. Nikad u životu nisam bio sretniji, ispunjeniji i zadovoljniji nego što sam sada. Fizički se osjećam odlično, a u obitelji i braku samo cvijeta cvijeće.Ipak, da sve nebi bilo baš tako ružičasto netko od gore je upleo svoje prstiće i dobio sam alopeciju. Za one koji ne znaju, to je autoimuna bolest koja napada folikul dlake. Ja sam ovaj put "dobio" na lotu i izvukao najgori mogući oblik alopecije tzv. Alopeciju Universalis. Kod mene se otpadanje dlake nije zaustavilo samo na bradi ili kosi već se nastavilo širiti po cijelom tijelu. Uskoro ću najvjerojatnije ostati i bez obrva i trepavica."

"Ovim putem vas upozoravam da se ne preplašite kad me vidite. Uzroci alopecije mogu biti razni, nedovoljno je istražena, a lijek još nije pronađen i tu još uvijek ima puno prebacivanja iz šupljeg u prazno. Alopecija NIJE ZARAZNA! Možete se i dalje družiti sa mnom.Dakle, osim što izgledam bolesno, uvjeravam se da je sve odlično i da sam i dalje onaj "normalni" Buljo. Nemam nikakvih problema sa svojim trenutnim stanjem, šale su uvijek dobro došle i obećavam da Marina neće nikoga šamarati kao Will Smith Chris Rocka kad mu je ovaj spomenuo ženinu alopeciju na prošlogodišnjoj dodjeli Oscara. Iskreno, najviše sam se brinuo kako će Noa reagirati na cijelu ovu naglu promjenu, al ona nam je svima još jednom dokazala da je malo čudo od djeteta i kao što se na crtežu može vidjeti tata je i dalje tata, bez obzira na izgled.Toliko od mene. Budite mi pozdravljeni i samo pozitivno i veselo", napisao je Buljubašić uz više fotografija na Facebooku.