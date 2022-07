Hrvatska automobilistička legenda, Niko Pulić, danas će odvoziti možda i najemotivniju vožnju u svojoj fantastičnoj karijeri. On će danas sudjelovati u spektaklu na Pelješkom mostu, a ni sam Niko ne može sakriti uzbuđenje.

"Ne smijem vam sve otkriti, ali mogu jedan dio. Krećem sa strane Brijeste prema Komarini, Nevera će od Komarne. Ona ide prema Dubrovniku, a ja prema Zagrebu, što je logično. Poanta je da se mimoiđemo u par centimetara u sredini mosta. Sve to će pratiti vatromet", rekao je Pulić za Jutarnji.

Dakle, Niko će krenuti s jedne strane mosta, a Rimčeva Nevera s druge. Pulić će voziti vozilo koje nije brendirano, ali je pažljivo "sklepana" za današnji spektakl. Jučer je već projurio mostom kako bi isprobao vozilo, jednom za test, a dva puta za svoju dušu.

'Sklepali' su vozilo

"Na njemu godinama radi ekipa na čelu sa Zlatkom Kočišem, inženjerom koji me prati od 1990. godine na mojim utrkama. Odlučili smo malom Smartu "For Four" napraviti ono što drugi rade na većim automobilima. Sve to traje od 2005. godine, ali dobili smo "formulu 1" u toj kategoriji brdskih utrka. Dio je na bazi Smarta, dio je napravljen ručno, a zadnje dvije godine ga testiram kroz utrke te bi iduće godine trebao ugledati natjecateljsko svjetlo dana", veli Niko.

Ipak, legendu automobilističkih sportova muči jedna stvar.

"I kad dođete na utrku može se nešto dogoditi, tako može i ovdje. To je jedina stvar koja mi stvara tremu. Uh, samo da sve prođe OK", priča Niko pa zaključuje:

"Neka smo i ovo doživjeli, neka smo spojili Hrvatsku. Žao mi je samo što nisu živi neki moji preci, puno se o tome pričalo u našoj obitelji, a ja sam to doživio. Zadnjih 30 godina sam prelazio Neum četiri do šest puta, tako da još nisam svjestan što ovo znači."