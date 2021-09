AFERA 'RING-DJEVOJKE' / Habib javno rekao da bi ih ukinuo, a onda se javio poznati Rus: 'Ma ne, one su predivne!'

Kad bi se pitalo jednog od najboljih MMA boraca svih vremena Habiba Nurmagomedova, ne bismo više u ringu i oko njega gledali atraktivne hostese. U jednom je nedavnom intervjuu Dagestanac rekao da od njih nema nikakve koristi i da samo smetaju. Nije to baš najbolje prihvatio ruski voditelj Dimitrij Gubernjev koji je izjavio: "Baš naprotiv, one su predivne. One privlače pozornost muškaraca i žena. Jako mi se sviđa kako izgledaju."