Prošlog tjedna u Ateni je došlo do navijačkog sukoba između navijača atenskog AEK-a i zagrebačkog Dinama. Nažalost, u tom je okršaju život izgubio jedan grčki navijač i zbog toga je 105 Hrvata privedeno i poslano u zatvore diljem Grčke. Sada, najnovije informacije koje dolaze iz Grčke su takve da tamošnji premijer želi napraviti radikalan potez koji će naljutiti navijače.

Naime, Kyriakos Mitsotakis gura ideju o tome da se ukinu svi navijački klubovi, baze ili ''fan-kuće'' diljem Grčke. Ostalo bi dozvoljeno imati samo jedan ''fan-klub'' i to onaj koji bi bio pod nadzorom nogometnog kluba.

Među grčkim navijačima redovito izbijaju krvavi sukobi, nerijetko dolazi i do smrtnih slučajeva, ali sada nakon što je u to bila upletena i navijačka skupina iz druge države, Grci to žele iskoristiti kako bi progurali neke nove zakone.

