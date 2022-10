CRVENI TEPIH / Glamurozna ceremonija Zlatne lopte: Supruge i djevojke nogometaša zabljesnule; Jedan par okrenuo je glavu kamerama i fotoobjektivima

Ceremonija Zlatne lopte France Footballa sinoć u Parizu bila je glamurozna. Napadač madridskog Reala i francuski nogometni reprezentativac Karim Benzema zasluženi je osvajač Zlatne lopte, koju France Football dodjeljuje najboljem svjetskom nogometašu. Sijevali su blicevi fotoobjektiva. Zvijezde svjetskog nogometa, nekadašnje i sadašnje, spojile su se u jedno i dale još jači dojam ovoj posebnoj nogometnoj noći. Britanski tabloid The Sun posebnu je pozornost, očekivano, dao igračima svojih klubova. Zvijezdama Manchester Cityja Kevinu de Bruyneu i Edersonu pridružile su se njihove zapanjujuće bolje polovice na glamuroznom crvenom tepihu na ceremoniji dodjele Zlatne lopte. Dvojac iz Cityja izgledao je ponosno i sjajno dok su se slikali sa svojim partnericama u Parizu. De Bruyneu (31) pridružila se njegova supruga Michele Lacroix (28) dok su dolazili na događaj u ponedjeljak navečer. Dvoje od njihovo troje djece također je bilo u pratnji. U međuvremenu, Cityjev vratar Ederson (29), stigao je s Wagsicom Lais Moraesom (28), samo jedan dan nakon što je primio gol u porazu svoje momčadi od 1-0 od Liverpoola. Na crvenom tepihu bio je još jedan igrač u Real Madridu, Thibaut Courtois (30), uz kojeg je stajala zaručnica Mishel Gerzig (25). Barcelonin rival Robert Lewandowski (34) također je zabljesnuo nakon nedjeljnog poraza u El Clasicu dok su on i supruga Anna (34) ulazili u dvoranu. S druge strane, zvijezda Frankfurta Kevin Trapp (32) i partnerica Izabel Goulart (37) okrenuli su glave po dolasku na crveni tepih, pišu Englezi. I djevojka Karima Benzeme, Jordan Uzuna (31), privukla je pozornost kamera sa svojim partnerom (34), osvojivši glavnu nagradu. Došlo je i do eksplozije iz prošlosti s Chelseajevom legendom Didierom Drogbom (44) koji je stigao s domaćinom događaja Sandyjem Heribertom (38). Konačno, PSG-ov neprilagođeni Kylian Mbappe (23) nije došao do Ballon d'Or s partnerom, već sa svojim tatom Wilfriedom (52). Što se tiče samih nagrada, Barcelonin Gavi (18) osvojio je trofej Kopa za najboljeg mladića. Sadio Mane iz minhenskog Bayerna (30) dobio je nagradu Socrates za svoj dobrotvorni rad. I Barcelonina nogometašica Alexia Putellas (28) osvojila je Zlatnu loptu za žene drugu godinu zaredom.