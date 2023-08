POKAZALA PREVIŠE? / Georginina fotografija se pojavila na billboardu u Rijadu: Saudijci izvan sebe od bijesa, žele je istog trena ukloniti

Georgina Rodriguez, partnerica superpopularnog portugalskog nogometaša Cristiana Ronalda, opet se našla u centru pažnje. Njih dvoje žive u Saudijskoj Arabiji, gdje Cristiano igra za Al-Nassr iz Rijada, a ona se, između ostaloga, bavi poslom influencerice i jako je popularna. To najbolje pokazuje činjenica da je zaštitno lice modnog brenda Gucci i još nekih kompanija, pa se njen lik pokazuje na njihovim reklamama. A jedna takva reklama razbjesnila je tamošnju javnost. Naime, konzervativni Saudijci su bijesni zbog billboarda koji su se pojavili u Rijadu, smatraju ih neprihvatljivima zbog činjenice da je Georgina pokazala previše iako se radi o reklami za tamošnju kompaniju Laverne i na fotki ona nije pokazala skoro ništa, no očito je i to malo bilo previše za standarde u Saudijskoj Arabiji.