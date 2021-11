Poznato je to nogometno regionalno rivalstvo između grada Šibenika i Splita, odnosno klubova HNK Šibenik i Hajduka. Dosta i neshvaćeno za mnoge. No, ako se uzme u obzir da Krešimirov grad navijački i sportski, još tamo iz propale države dosta gravitira gradu Zagrebu, Dinamu, Ciboni, te kad navedenom pridodamo i prijateljstvo Funcuta i Bad Blue Boysa, e onda dolazimo do anomalije koja opet to i nije, zbog svega navedenog.

Šibenik - Drugo lice Dalmacije

No, zato je ta priča o rivalstvu Šibenika i Splita toliko i zanimljiva. Funcuti, navijačka grupa Šibenika, za sebe voli govoriti kako je drugačija, na kraju ima i krpu (čitaj transparent) s napisom "Drugo lice Dalmacije". Torcida o Funcutima, pak, stalno pogrdno zbog toga ističe kako su Funcuti "izdajnici"...

No, kad je Hrvatska u pitanju, onda su zajedno. Svi hrvatski navijači, ultrasi, sve hrvatske grupe, onda stoje zajedno rame uz rame, k'o jedan, kako se to ono kaže...

"Samo budala može ne poštovati splitski Hajduk. Klub duge i svijetle tradicije, koju podgrijava nemala i silno vjerna skupina navijača. Uostalom, atmosfera, u kojoj smo uživali na utakmici Hrvatska – Rusija, nije moguća ni na jednom drugom hrvatskom stadionu, osim Poljuda", kazao je jedan od najboljih hrvatskih nogometnih sudaca za Šibenik.in, kojem se ne navodi ime.

Informacija koja godi dalmatinskoj duši

"Možda sve navedeno ne bi ni spominjali da iz Vukovara nije stigla informacija, koja godi iskrenoj dalmatinskoj duši. U tužnoj Koloni sjećanja rame uz rame hodala je jedna manja skupina torcidaša i Funcuta! Kao "kontra“ mnogim nemilim zbivanjima u minulim sezonama", javlja spomenuti regionalni portal.

"I ne samo to. Zajedno smo ručali u Osijeku poslije povratka iz Vukovara. Dalmatinci smo, zašto ne bismo objedovali skupa", otkrio je Šibenčanin Stipe.

Neimenovani riječki intelektualac, kojem je tata žestoki hajdukovac a koji stoga ima dalmatinske korijene...

"Kao Riječanin dalmatinskih korijena teško mogu shvatiti navijački animozitet, koji u našem gradu vlada prema Hajduku i pripadnicima Torcide. On je povremeno nevjerojatno žestok, gotovo neprirodan. I to je problem, kojim bismo se svi, koji volimo hrvatski nogomet trebali pozabavati", uvjeren je više nego poznati riječki intelektualac.