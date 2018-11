FOTOBOMBA O KOJOJ SE PRIČA: Na fotografiji su on, Cristiano Ronaldo i Chiellinijev penis

Ostvario je san i zbog njega se morao ispričati

Milanov tinejdžer Raoul Bellanova bio je toliko uzbuđen zbog zajedničke fotografije sa Cristianom Ronaldom da je u potpunosti zaboravio pogledati tko, što i u kakvom stanju se nalazi u kadru prije no što se odlučio podijeliti ju sa prijateljima.

Daily Mail navodi da je mladić koji nije nastupio u utakmici na San Siru između Milana i Juventusa (pobjeda talijanskih prvaka 2-0 golovima Mandžukića i Ronalda) krenuo u svlačionici suparnika pronaći svjetsku nogometnu zvijezdu. Ronaldo je pristao na zajedničku fotografiju.

‘Ptičica’ u krivom trenutku

Nasmijani dvojac, palčevi u zraku, sve je izgledalo spremno za krasnu uspomenu. Vjerojatno će to ona i Milanovom nogometašu u takvom sjećanju i ostati, no činjenica jest da je dobio više no što je tražio. Uobičajeni scenarij nakon utakmice zahtjeva tuširanje i presvlačenje igrača, a baš to radio je Giorgio Chiellini u trenucima dok je fotograf uskliknuo ‘ptičica’.

I have never been inside a pro football club dressing room. Is it normal to walk around naked? #Chiellini #juve #ronaldo pic.twitter.com/IBnJIsFExB — ANJAN (@anjanfx) November 13, 2018

Tako je Bellanova dobio i fotografiju Chiellinijeva penisa pa uskoro bio primoran i objaviti ispriku zbog nastale situacije:

“Iskreno mi je žao zbog onog što je izašlo na društvenoj mreži. Nije mi to bila namjera, ispričavam se Giorgiju Chielliniju. Uvjeravam i njega i sve nogometne navijače da sam se želio fotografirati sa istinskim šampionom, ali i da nisam ništa objavio na društvenoj mreži niti bih to ikad napravio poslije poraza. Na fotografiji se smijem zbog ostvarenja malog sna. Napravio sam jednu pogrešku, i zbog nje žalim, a to je da sam fotografiju proslijedio prijateljima koji su je objavili bez da su je provjerili.”