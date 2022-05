"Najfatalnija žena u nogometu", Argentinka Wanda Icardi, je supruga napadača PSG-a Maura Icardija, s kojim je nedavno prolazila kroz pravu bračnu krizu i bili su na rubu razvoda, no čini se da su se stvari vratile na staro.

To jako odgovara Wandi koja prema posljednjim informacijama uspijeva zaraditi više novca od Maura, bez obzira na to što on igra za jedan od financijskih najmoćnijih klubova na svijetu.

Odvjetnik Maurizio D'Alessandro nedavno je otkrio da Wanda posjeduje pravo bogatstvo i objasnio koji su njeni izvori prihoda. Kao prvo, Wanda zarađuje od prethodnog braka s bivšim nogometašem Barcelone Maxijem Lopezom koji joj plaća veliku alimentaciju za njihovu djecu. Također, njihova kuća u Santi Barbari sada je u Wandinu vlasništvu.

Nadalje, Wandi veliku zaradu donose i njeni privatni poslovi. Ona je lansirala svoj kozmetički brend i liniju odjeće, a zarađuje i od gostovanja u različitim emisijama te na objavama na društvenim mrežama.

Baš je na društvenim mrežama, točnije Instagramu, Wanda objavila video na kojem nosi izazovnu spavaćicu, pokazala obline i oduševila fanove.

"Obožavam tvoj lice, obožavam te cijelu" i "Daaaa, prekrasna si", neki su od komentara.

Wana na Instagramu ima preko 12 i pol milijuna pratitelja, pogledajte neke njene objave: