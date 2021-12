EVOLUCIJA / Ultranasilni huligani 'hrvatskim' receptom spašavaju navijački pokret; 'Kad nepravda postane zakon...'

Navijačka scena u Rusiji eksplodirala je zbog poteza vlasti i krovne nogometne organizacije u toj zemlji, odnosno uvođenja navijačkog ID-a radi kontrole navijača. Nastala je prava pobuna, suprostavljeni navijači klubova, kao i njihovi nogometni huligani udružili su se i krenuli u otpor za spas navijačkog pokreta. Pokazali su navijački mentalitet solidarizirajući se, kao i način suradnje kao što to rade uspješno hrvatski ultrasi. No, puno dublja je geneza shvaćanja tamošnjih navijačkih prilika i svega što se zadnjih godina izdogađalo u toj zemlji, a što je dovelo do toga. Navijački, ali i politički