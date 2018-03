Everyday I enjoy new kinds of Thailand 🇹🇭 Today I rest on a new villa @skydreamvilla A new day a new sensations and new emotions for me. Sky Dream Villa is very beautiful and exquisite. At an altitude of 160 meters above sea level I feel myself like a bird. I can not describe all the emotions with words – it must be felt. Наслаждаться новыми видами Тайланда с каждым днём все интересней и интересней. Сегодня я отдыхаю на новой вилле @skydreamvilla С каждым новым днём новые ощущения и новые эмоции. Красота и изящность Sky Dream Villa – просто зашкаливает. Находясь на высоте 160 метров над уровнем моря ощущаешь себя птицей. Я не смогу Вам описать все свои эмоции словами – это надо лишь чувствовать. Спасибо за помощь в подборе виллы @samui_villas_rent_sale Thank you for your help in selecting a villa @samui_villas_rent_sale 📸 @lara_woolf ❤️ #samui #thailand #sea #morning #girl #amazing #i #feel #skydreamvilla #luxury #villa #infinitypool #Premium #love #sky #dream #pool #views #sun #kiss #glasses #me

