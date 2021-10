Talijanska sportska reporterka i voditeljica Diletta Leotta velika je zvijezda u Italiji, ali i ostatku svijeta.

Ona radi na talijanskoj TV postaji DAZN, a ranije je bila na Sky Sportsu na emisiji o Seriji B, drugom razredu talijanskog nogometa.

Pozdravila fanove

Trenutno izvještava o talijanskoj prvoj ligi, Seriji A, i utakmicama u Ligi prvaka, a kad god se pojavi pored travnjaka automatski dobije veliku pažnju.

To dobro pokazuje novi video koji se pojavio na društvenim mrežama, a na njemu Diletta pored travnjaka popravlja hlače, a kada se ustala, navijači su to popratili glasnim skandiranjem. Prekrasnu Talijanku to je oduševilo pa se okrenula prema fanovima i nasmijala im se.

Diletta je i velika zvijezda na Instagramu, gdje je prati gotovo osam milijuna ljudi.

Što se tiče njene "karijere" na društvenim mrežama, ona tamo objavljuje fotografije na kojima se hvali svojim zanosnim tijelom, a to je recept koji se pokazao jako uspješnim, s obzirom na to da ima sve više i više pratitelja.