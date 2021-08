Talijanska voditeljica i reporterka Diletta Leotta opet je pokazala zašto ju se smatra najljepšom novinarkom na svijetu. Objavila je novu vruću fotografiju koja je skupila više 369 tisuća lajkova, a javili su joj se i s popularne hrvatske stranice Nogometne ikone:

"Vjeruj mi kad ti kažem da u tebi imam sve…"

Talijanka je uvijek rado viđena uz nogometni teren, ali i na Instagramu, mreži na kojoj je prati 7,8 milijuna ljudi, čiju pažnju zadržava čestim objavama na kojima dijeli slike iz svog privatnog života. Od početka ove godine u vezi je turskim glumcem Canom Yamanom.

Nedavno je , inače, burno reagirala nakon što je fotografija na kojoj se ljubi s čelnikom Rome pojavila u javnosti. Oglasila na Instagramu i u svojoj objavi se obrušila na medije koji objavljuju glasine o njenom životu.

“Uvijek sam šutjela, dugo sam šutjela ali sve do sada. I možda sam pogriješila pritom. Zapravo sam se zavaravala da će prije ili kasnije dobre informacije prevladati nad ‘junk’ novinarstvom. Tako sam trpjela svakodnevne otrovne tračeve: fotografe ispod kuće i na skuterima iza svakog mog pokreta, dronove izvan prozora, ali sada sam se malo umorila i dosta je! Kažem to zato što, čitajući svakodnevno rezervirane za mene neistine u novinama, svatko može pomisliti da sam ljudožderka, žena nesposobna voljeti. To je neprihvatljivo. Ustvari, nemojte mi reći da je to cijena koju treba platiti za uspjeh. Ili da sam ga tražila i tražim zbog šminke, oblina, nošenja odjeće, objavljenih fotografija. Izbor spada u sferu individualne slobode, zar ne? A individualna sloboda, u pogledu poštovanja i uvažavanja drugog, mora se poštovati, zar ne? Ne vrijeđam i nikoga ne osuđujem”, napisala je među ostalim Diletta, koju su povezivali s brojnim javnim osoba, kao primjerice sa švedskim nogometašem Zlatanom Ibrahimovićem s kojim je snimila reklamu.