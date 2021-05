Neko vrijeme kružile su glasine da su popularni turski glumac Can Yaman i talijanska sportska novinarka Diletta Leotta u vezi, a to je nedavno i potvrđeno. Popularni turski glumac već bio je objavio fotografiju s Dilettom, a malo potom je talijanska voditeljica objavila na svom Instagramu fotografiju na kojoj se s njim zaljubljeno gleda tijekom zalaska sunca.

Razočarao je taj prozor mnoge pripadnike muške populacije jer je ipak ona jedna od najpoželjnijih, ako ne i najpoželjnija žena nogometnog svijeta.

Javile se 'Ikone'

Svoje razočaranje iskazali su i administratori popularne hrvatske stranice Nogometne ikone koji su joj nakon najnovije objave napisali: "Rođak pretpostavljan?"

Diletta i njezin dečko, kako se može vidjeti, trenutačno odmaraju na otoku Capriju.

Odgovorila na glasine

Talijanka je nedavno, inače, burno reagirala nakon što je fotografija na kojoj se ljubi s čelnikom Rome pojavila u javnosti. Oglasila na Instagramu i u svojoj objavi se obrušila na medije koji objavljuju glasine o njenom životu.

“Uvijek sam šutjela, dugo sam šutjela ali sve do sada. I možda sam pogriješila pritom. Zapravo sam se zavaravala da će prije ili kasnije dobre informacije prevladati nad ‘junk’ novinarstvom. Tako sam trpjela svakodnevne otrovne tračeve: fotografe ispod kuće i na skuterima iza svakog mog pokreta, dronove izvan prozora, ali sada sam se malo umorila i dosta je! Kažem to zato što, čitajući svakodnevno rezervirane za mene neistine u novinama, svatko može pomisliti da sam ljudožderka, žena nesposobna voljeti. To je neprihvatljivo. Ustvari, nemojte mi reći da je to cijena koju treba platiti za uspjeh. Ili da sam ga tražila i tražim zbog šminke, oblina, nošenja odjeće, objavljenih fotografija. Izbor spada u sferu individualne slobode, zar ne? A individualna sloboda, u pogledu poštovanja i uvažavanja drugog, mora se poštovati, zar ne? Ne vrijeđam i nikoga ne osuđujem”, napisala je među ostalim Diletta, koju su povezivali s brojnim javnim osoba, kao primjerice sa švedskim nogometašem Zlatanom Ibrahimovićem s kojim je snimila reklamu.