Legendarni Vatreni i bivši predsjednik HNS-a Davor Šuker postat će američki državljanin. Zlatna kopačka sa SP-a '98 nakon napuštanja funkcije predsjednika HNS-a potpuno se povukao iz javnosti, no 24sata javljaju kako je u međuvremenu otvorio restoran u Las Vegasu te se prijavio za američko državljanstvo.

Isti izvor navodi da je Šuker ušao u 'ugostiteljske vode' već prošle godine kada je u srpnju u Las Vegasu otvorio restoran kao suvlasnik uz Seju Kašića.

Šukerov restoran se predstavlja na internetu kao 'sportski bar I moderni europski restoran', te garantira najsvježije sastojke visoke kvalitete i povoljne cijene, kako stoji u opisu na TripAdvisoru.

Večernji list imao je intervju u Las Vegasu s njegovim partnerom kada su Šukera ususret Super Bowlu u posjetili izbornik Zlatko Dalić, predsjednik HNS-a Marijan Kustić i prvi čovjek NK Rijeke Damir Mišković

"O restoranskom biznisu ne zna ništa i neće se miješati, jer ima maksimalno povjerenje u mene. Poznajemo se više od 20 godina, upoznali smo se u Zagrebu, u uredu mog sugrađanina Orsata Zovka. Nakon toga dolazio je u Vegas gdje bi znao biti po mjesec, dva, pa smo se nastavili družiti. On mi je kao brat. Kad smo čuli da Bugari prodaju restoran, dogovorili smo se da ga kupimo i otvorimo nešto naše" ispričao je Kašić za Večernji list i zatim iznio ponudu:

"Poslužujemo autohtonu hrvatsku sol, masline, maslinovo ulje, pršut, vina i originalne hrvatske slastice. Moji su favoriti morski rižoto, pasta sa škampima i tartufima na bijelo i kolač od rogača", rekao je Kašić koji se već 23 godine bavi ugostiteljstvom u Las Vegasu.

Naravno Las Vegas sinonim je za casino i kockanje, pa je mnoge zanimalo imali li Šuker strast za time, no Kašić je demantirao:

"Ja sam bolji pokeraš, nastupam i na turnirima. On ne igra poker, nego rulet. Misle da je on kockar, ali nije. Voli Vegas, ali zbog restorana i predstava koje se održavaju po hotelima, a neke od njih gledao je po 20 puta. Tko god je u životu nešto ostvario, obično dođe do Vegasa malo kockati. Čim netko kocka, makar i radi zabave, odmah ga prati glas da je ovisnik"

Sve je izvjesnije da će Šuker postati američki građanin. 24sata navode kako je već i kupio stan te tvrde da je samo pitanje časa jer već ima posao te neko vrijeme već boravi u SAD-u.