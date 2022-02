ZVIJEZDANI PAR / David Beckham otkrio veliku tajnu o Viktoriji: 'Nažalost, oženjen sam osobom koja 25 godina radi isto. Zato volim biti sam doma'

Legendarni bivši engleski nogometaš David Beckham otkrio je da se brine za zdravlje svoje supruge Viktorije zbog njene stroge prehrane... Oni su u braku već 25 godina, prije braka su bili u vezi, a pregršt puta pojavljivali su se zajedno u javnosti. Beckham je zbog nje imao problema i s nekadašnjim trenerom, slavnim Sir. Alex Fergusonom, a sada je u razgovoru za River Café Table 4 otkrio da Viktorija već 25 godina jede jedno te isto jelo - ribu pripremljenu na žaru i povrće kuhano na pari... "Postanem jako emotivan oko hrane i vina. Nažalost, oženjen sam nekim tko jede istu hranu već 25 godina. Otkad sam je upoznao, jede samo ribu sa žara i kuhano povrće, rijetko će napraviti izuzetak. Jedino kada je htjela pojesti nešto s mog tanjura je bilo kada je nosila našu kćerku Harper i to je bilo nevjerojatno, stvarno... To mi je bio jedan od omiljenih trenutaka. Ne sjećam se o kojoj se hrani radilo, ali znam da to nije jela od tada valjda", rekao je Beckham i dodao zašto voli biti sam kod kuće... "Nedavno sam bio u izolaciji pet dana jer sam boravio u Italiji i Viktorijini roditelji su imali zabavu, ali nisam mogao ići na nju. Tako da nikog nije bilo kod kuće osim mene i sviđalo mi se baš to. Pojeo sam dva najnevjerojatnija komada mesa. Popio sam neko divno vino kojim sam se počastio i popodne sam gledao nogomet. Navečer sam pripremio hranu na roštilju. Takvi dani i večere su mi najdraži", ističe Beckham, koji sa suprugom Viktorijom ima 4 djece, prenose strani mediji. Umirovljeni nogometaš objasnio je da je ljubav prema kuhanju naslijedio od majke i bake. Kroz djetinjstvo se veselio obiteljskim druženjima subotom na kojima bi se posluživala pileća juha s rezancima s Matzo okruglicama, želeom od jegulja i pireom. Danas je David rekao da se uvijek raduje okupljanju svoje obitelji u kuhinji. Viktorija i David imaju sinove Brooklyna (22), Romea (19) i Cruza (16), kao i kćer Harper (10).