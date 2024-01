Crnogorska atletičarka u skoku u vis, Marija Vuković, već se danima nalazi u centru pažnje nakon što je njena šala izazvala veliki skandal u državi u kojoj je pronašla utočište.

Jedna od najboljih atletičarki s ovih područja rođena je u Hrvatskoj 1992. godine, ali je iz rodnog Knina pobjegla za vrijeme rata te preselila u Cetinje. Prije nekoliko dana Vuković je napravila ogroman skandal u Crnoj Gori tako što je dvoglavog orla sa zastave te zemlje nazvala kokošom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne znam kako izgleda maskota, imamo li neku pomoć prijatelja? Medvjed, patka, kokoš. Ova naša kokoš sa zastave", rekla je Vuković u jednoj emisiji kada je trebala nacrtati maskotu za Olimpijske igre u Parizu.

Nakon što je shvatila da je njena šala pretjerana i ozibljna oglasila se na društvenim mrežama gdje je poručila kako joj nije bila namjera poniziti Crnu Goru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Namjera mi nije bila povrijediti ničije osjećaje niti poniziti grb zemlje kojoj s ponosom pripadam. Nadam se da ćete oprostiti ovaj nepromišljeni trenutak zbog kojeg se duboko kajem. Možete me osuđivati zbog moje brzopletosti i onog što sam izgovorila. Na to imate svako pravo. I priznajem da kao sportašica imam veću odgovornost prema izgovorenoj riječi. No, u jedno budite sigurni nikada ne bih ni pomislila, a kamoli namjerno ponizila grb i zastavu svoje zemlje. A Crna Gora je moja zemlja. Ponižavajući nju, ponizila bih i sebe", napisala je Vuković.

Međutim, njena isprika nije naišla na plodno tlo. Naime, Vuković je predložena da bude izabrana za najbolju sportašicu grada Cetinja 2023. godine, ali nakon posljednjeg skandala taj prijedlog je povučen.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Milosavljević o Crnogorkama: 'Borbene su i pomalo nestrpljive, ali to je njihov stil'