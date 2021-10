Irski MMA borca Conor McGregor ne more bez skandala. Naime, talijanski DJ i pjevač Francesco Facchinetti optužio ga je da ga je napao i slomio mu nos. Sve se do dogodilo u Rimu, gdje je Irac došao na odmor.

"Slavni Conor McGregor udario me u usta i razbio mi nos pred deset svjedoka, mojim prijateljima i svojim tjelohraniteljima. Napao me bez ikakvog razloga nakon što smo dva sata razgovarali i zabavljali se. Mogao sam zašutjeti i ne reći ništa o ovome, ali kad sam već tu, moram reći da je ta osoba nasilna i opasna. Primio sam udarac bez ikakvog razloga. A taj udarac mogao je otići bilo kome. Mojim prijateljima, supruzi ili drugim ljudima. Zbog toga sam ga odlučio tužiti, jer on je jedna opasna i nasilna osoba", rekao je Facchinetti u svom obraćanju na društvenim mrežama.

Na Instagramu se oglasila i njegova supruga Wilma.

"Niotkuda, odjednom je Conor povukao udarac i pogodio Francesca. Zvao nas je na drugi tulum, Francesco je rekao da idemo, a on ga je udario. Srećom, Francesco mu je bio poprilično blizu pa Conor nije mogao dobiti punu snagu udarca. Francesco je pao na stol, a onda na pod. Prvo sam se upitala je li to neka šala, neki njihov show, a onda sam se paralizirala. Pogledala sam okolo i vidjela njegove prijatelje kako ga pridržavaju uz zid, budući da je on imao namjeru nastaviti udarati Francesca. Odvukli su ga sa strane. Upalila sam svjetla, ali redari su ih brzo ponovno ugasili. Francesco je krvario, željela sam mu pomoći, ali redari su nas razdvojili. Conor će ostati u Italiji do 26. listopada. Ako ga vidite, držite se dalje od njega. Nemojte mu prilaziti niti ga tražiti autograme jer to je nestabilna i opasna osoba", poručila je.