'POMOZITE MI' / 'Brazilski Hulk' iznenada umro na rođendan nakon što je ubrizgao sintol u mišiće: Bio je totalno deformiran, prozvali ga čudovištem

Poznati bodybuilder Valdir Segato, poznatiji kao 'brazilski Hulk', preminuo je 6 godina nakon što je po prvi put upozoren da u svoje mišiće ne ubrizgava supstance, javlja britanski tabloid Daily Star. Valdira Segata liječnici su upozorili da bi njegov način života mogao imati ozbiljne komplikacije po njegovo zdravlje. Prikupio je on, međutim, 1,6 milijuna pratitelja na platformi TikTok dijelom zahvaljujući svojim nevjerojatnim bicepsima, ali na kraju ga je njegova želja za imanjem ogromnih mišića dovela do toga da si naruši zdravlje i na kraju umre. Ogromni mišići ruku djelomično su stvoreni ubrizgavanjem štetnog sintola, za koji mu je lijepo bilo rečeno da nosi rizik od moždanog udara i raznoraznih infekcija. Preminuo je Valdir Segato na svoj 55. rođendan u Ribeirao Pretu u Brazilu. Podrijetlom iz Sao Paula, rekao je da se ugledao na tjelesne građe poput Hulka i Arnolda Schwarzeneggera. Stekao je ime kojim se ponosio. Javnost, šokirana njegovim izgledom, prozvala je Valdira "čudovište". Segato je bio upozoren na amputaciju, oštećenje mišića i deformiranje svog tijela zbog svojih navika ubrizgavanja. Međutim, odbio je prestati, tvrdeći da mu se sviđa pozornost koju donosi to sa sobom... “Stalno me zovu Hulk, Schwarzenegger i He-Man i to mi se sviđa,” rekao je 2016. u jednom razgovoru. “Udvostručio sam svoje bicepse, ali još uvijek želim biti veći", dodao je Segato. Na Instagramu se, inače, zvao "Valdir Synthol", prikupivši ogroman broj sljedbenika - ali lokalni mediji izvještavaju da je u stvarnosti živio u izolirano, u svom svijetu. Pretpostavlja se da je unajmio imanje izgrađeno na stražnjoj strani kuće od čovjeka po imenu Moisés da Conceição da Silva. Moisés je rekao da je na dan svoje smrti Segato zamolio majku za pomoć jer je imao problema s disanjem. U razgovoru za brazilski Globo otkrio je: “Bilo je otprilike oko 6 sati ujutro. Prošao je puzeći kroz stražnju kuću i došao do prednje strane. Onda je pokucao na prozor moje majke, kucao, kucao, onda se ona probudila i čula - 'pomozite mi, pomozite mi molim vas, umirem'. Nije ga bilo moguće spasiti, unatoč tome što je hitno prebačen u jedinicu hitne pomoći. Stavili su ga u auto i onda je susjed otišao s njim na Hitnu. Stigao je tamo s njim, pao na recepciji, dobio srčani udar. Mislim da je imao srčani udar”, izjavio je Moisés. Europe PubMed Central naglašava: "Nuspojave sintola su višestruke i mogu uzrokovati srčani udar, plućnu uljnu emboliju, okluziju plućne arterije, infarkt miokarda, moždani udar i infektivne komplikacije."