BIZARAN SUDAČKI PROPUST U KINI: Ono što se dogodilo Miloradu Mažiću teško je i povjerovati

Jedna od najbizarnijih sudačkih situacija dogodila se danas u Kini

Danas je počelo prvenstvo u Kini, a svoju avanturu u toj zemlji započeo je Milorad Mažić. Proslavljeni sudac nedavno ej angažiran u Kini, a očito je kako će mu ipak trebati još neko vrijeme da se potpuno upozna s ovom istočnom zemljom.

VAR popravio stvar

On je danas sudio veliki derbi između Shanghai Shenhua i Shanghai SIPG-a, u kojem su gosti ostvarili veliku pobjedu, rezultatom 0:4. Bila je to dominacija od prve do posljednje minute, prava demostracija moći.

Jako zanimljiva situacija dogodila se u 73. minuti susreta, kada je Milorad Mažić pokazao crveni karton Sun Shilini jer je mislio da je on udario svog protivnika. Ipak, nakon upotrebe VAR-a, Mažić je promijenio svoju odluku te je crveni karton i putu u svlačionicu pokazao Baiu Jiajunu.