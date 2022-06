Bivši čelnik Formule 1 Bernie Ecclestone u razgovoru za "Good morning Britain" dao je nekoliko skandaloznih izjava o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i ratu u Ukrajini.

Butin je dao izjavu sa sunčanog krova u Ibizi i, između ostaloga, poručio da bi i dalje "primio metak" za Putina, a za ukrajinskog predsjednika Vlodomira Zelenskoga je rekao da razumije da je prije bio komičar i da bi sve bilo drugačije da je samo na vrijeme razgovarao s Putinom.

Da bi sve bilo gore, Ecclestone je tu izjavu dao nakon vijesti o ruskim napadima na stambene zgrade i trgovački centar, koji je Zapad označio kao ratni zločin.

"Ja bih ipak primio metak za njega. Radije bih da me ne boli, ali da me boli ipak bih primio metak, jer je on prvoklasna osoba. Ovo što on radi je nešto za što je vjerovao da je ispravna stvar koju čini za Rusiju. Nažalost, on je poput mnogih poslovnih ljudi, svakako kao i ja, koje s vremena na vrijeme griješe. Kada ste napravili grešku, morate učiniti sve što možete da se izvučete iz nje", rekao je Ecclestone pa se osvrnuo na Zelenskog:

"Zelenskij, razumijem da je bio komičar i čini mi se da bi se htio nastaviti baviti tom profesijom. Da je malo više razmišljao o tim stvarima mogao se potruditi i razgovarati s Putinom koji je razumna osoba, saslušao bi ga i sigurno nešto napravio oko toga."