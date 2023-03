OSMIJEH JOJ SE VRATIO NA LICE / Bila je velika ljubav legendarnog Hrvata: Sin joj je od raka preminuo 2020., a sada je u 69. godini opet postala majka

Španjolska glumica i voditeljica Ana Obregon bila je 90-ih godina prošlog stoljeća djevojka bivšeg predsjednika HNS-a Davora Šukera. Njih su dvoje bili zajedno tri godine i to kada je legendarni Vatreni bio na vrhuncu slave i igrao za Real Madrid. On ju je čak zaprosio, no ona ga je odbila. Ana je 1992. s Alessandrom Lecquiom dobila sina Alexa, koji je preminuo od raka 2020. godine. Nedavno je Ana proslavila 68. rođendan, a sada joj se opet vratio osmijeh na lice jer je opet postala majka. Surogat majka joj je u Miamiju rodila kćer, a odlučila joj je dati ime Ana.