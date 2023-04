JAKO JE UZBUĐENA / Atraktivna Sara promijenila zanimanje i postala profesorica: Učenik joj je čovjek kojem je Hrvatska zadala bolan udarac

Sara Duque bivša je sportska odvjetnica koja je odlučila iskoristiti činjenicu da je poliglot te pomoći nogometašima da bolje nauče strani jezik. Ova Portugalka naime govori engleski, španjolski, njemački te naravno materinji portugalski, što joj je pomoglo da danas bude jedna od najpopularnijih profesorica engleskog u Premier ligi. Koristi posebnu formulu i nekoliko tehnika pamćenja, koje joj omogućuju brže učenje i podučavanje željenog jezika. No nije baš sve tako savršeno, jer zbog atraktivnog izgleda na nju su ljubomorne mnoge djevojke nogometaša koje ne žele da im drži satove engleskog jezika. Sada se pohvalila novim učenikom, a riječ je napadaču Tottenhama i brazilske reprezentacije Richarlisonu. "Od postizanja prekrasnog gola na Svjetskom prvenstvu do poboljšanja vlastitih komunikacijskih vještina, uzbuđena sam što ću početi raditi s Richarlisonom. Kao ambiciozna osoba, volim raditi s ambicioznim igračima, a Richarlison nije iznimka", otkrila je Sara. Inače, Brazilac je u siječnju otkrio kako mu je ispadanje od Hrvatske jako teško palo. "Bio je to težak udarac, bolnije je od gubitka i smrti člana obitelji. Teško mi se bilo oporaviti. I danas kad gledam snimke na društvenim mrežama osjećam se veoma tužno."