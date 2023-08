On je bio zločesti dečko nogometa čije su prevare i divlje zabave uništile njegov brak s Cheryl Tweedy.

No, premotajte gotovo dva desetljeća naprijed, dođete pritom u današnje vrijeme i čini se, barem se tako čini, da se Ashley Cole promijenio, odnosno da ga je ukrotila talijanska manekenka Sharon Canu (30) s kojom se vjenčao prošlog vikenda.

Držao vezu dalje od javnosti

Za razliku od svog prvog braka, bivši bočni branič Chelseaja i Engleske (42) držao je ovu gotovo desetljeće dugu romansu izvan svjetla reflektora, rijetko objavljujući snimke svoje ljubavi ili njihovo dvoje djece, 7-godišnjeg Jaxona i i 5-godišnju Grace.

Prekjučer je zaljubljeni par objavio još jednu sliku sa svog vjenčanja iz bajke koja ih prikazuje ispod golemog cvjetnog luka dok dimni topovi stvaraju dugu iznad njih, prenose engleski mediji.

"Romantično vjenčanje, u blizini mladenkina rodnog Rima, bilo je intimno, sa samo nekoliko članova njihove bliske obitelji i prijatelja - uključujući Ashleyine bivše suigrače u Engleskoj, Johna Terryja i Franka Lamparda - kao goste", piše The Sun.

Zavjete su izmijenili u hotelu La Vecchia Posta u Ladispoliju, na vrhu litice s pogledom na Med, a djeca su bila djeveruša i paž. Mladenci su zatim uzeli riječ za svoj prvi ples uz pjesmu The Greatest Showman’s Never Enough.

Spektakularan vatromet osvijetlio je prijem na otvorenom prije nego što su se gosti zabavljali do kasno u noć.

Njihov veliki dan dolazi 16 mjeseci nakon što je Ashley postavio pitanje - hoćeš li se udati za mene?"

Kad je upoznao Sharon u Italiji 2014., bio je na najnižoj razini, s razvodom od pjevačice grupe Girls Aloud Cheryl i sukobom sa zakonom, kao i slučajnim upucavanjem studenta zračnim pištoljem u Chelseajevom Surreyu.

No njegova romansa sa Sharon i rođenje njihovo dvoje djece pretvorili su ga u predanog obiteljskog čovjeka.

U rijetkom intervjuu za The Telegraph iz 2019., rekao je da je “odrastao”, dodajući:

“Tada sam bio mlad, ljutit klinac, a sada sam odrastao i razumijem da su stvari koje sam radio život, događa se. Naučio sam iz toga, to me učinilo boljom osobom. To me je učinilo izvrsnim tatom. Sada sam fokusiran na ovo, na svoju djecu i djevojku. Drugačiji sam ja, sada sam više obiteljski čovjek. Nećete me više vidjeti u noćnim klubovima, vidjet ćete me u parku kako guram svoju djecu.”

Njegovo posljednje vjenčanje bilo je mnogo skromnije od ceremonije s Cheryl, u Wrotham Parku, Herts, 2006. godine.

S njezinim bendom Girls Aloud, na vrhuncu i Ashleyjem na vrhuncu nogometnog umijeća, bilo je to vjenčanje desetljeća showbusinessa i koštalo je navodno 500.000 funti.

Glamurozna svadba s bivšom suprugom

Djeveruše su bile Cheryline kolegice iz benda Nadine Coyle, Nicola Roberts, Kimberley Walsh i Sarah Harding.

Rečeno je da će popis gostiju uključivati ​​zvijezde Sugababes Amelle Berrabah, Keishu Buchanan i Heidi Range, Simona Webbea iz Bluea i pjevačicu Jameliju, plus nogometaše Joea Colea, Johna Terryja, Jermainea Jenasa, Jermaina Defoea i Sola Campbella.

Cheryl, koja je tada imala 23 godine, proslavila je spajanjem s tetovažom gospođe C na vratu.

No, s 25 godina Ashley očito nije bio spreman skrasiti se i niz optužbi za varanje ometao je njihov život. Godine 2008. frizerka Aimee Walton ispričala je o navodnoj vezi s Ashley, tvrdeći da je bio toliko pijan da je dva puta povratio na njezin tepih tijekom seksa...

U trenutku kada je saznala za njegovu prevaru, Cheryl je u svojim eksplozivnim memoarima napisala:

"Nadam se da si uživao!’, vrištala sam. "

Nadam se da je bila vrijedna toga! To je kraj našeg braka. Ne razumijete što ste učinili. Je*eno je!’.

“Nakon sati gunđanja, vrištanja i nekontroliranog plakanja, bila sam iscrpljena.”

Cheryl ga je na kraju ipak primila natrag, ali je odustala od svega nakon tvrdnji iz 2010. da ju je varao s još četiri žene i da je jednoj navodno platio 10.000 funti da šuti. Osim optužbi za varanje, Ashleyno divlje tulumarenje i nesmotrene nestašluke doveli su do dva manja sukoba sa zakonom. Bila je to prava sodoma i gomora Ashlyja Colea tada. Ponašao se raskalašeno i završavao je u tabloidima.

U ožujku 2009. dobio je i kaznu od 80 funti nakon svađe ispred noćnog kluba, gdje je odbio prestati psovati pred policajcem.

Sljedećeg siječnja dobio je četveromjesečnu zabranu vožnje i kaznu od 1000 funti zbog prebrze vožnje od 104 km/h u zoni od 50 km/h.

Cheryl je podnijela zahtjev za razvod u svibnju 2010., a razvod je finaliziran tog rujna. No, par je ostao blizak, a Ashley je bio među prvima koji su joj poslali poruku kada se rastala od drugog supruga Jean-Bernarda Fernandeza-Versinija 2016. godine.

Također mu je čestitala ona i na rođenju oba djeteta i poželjela mu sve najbolje prije vjenčanja prošlog vikenda. Sramežljivi nogometaš također je dospio na naslovnice u veljači 2011. kada je slučajno ustrijelio studenta (21) u Chelseaju.

Ashley je "lunjao" sa zračnom puškom .22 kada je pucao u Toma Cowana, koji je pogođen u bok i zadobio je pritom lakšu ozljedu.

Kažnjen je s dvotjednom plaćom - oko 220.000 funti - ali je izbjegao policijsku optužbu jer nije podignuta optužnica.

Menadžer Carlo Ancelotti branio je igrača, inzistirajući: “Nikada nije bilo šanse da Ashley bude potjeran. Uvijek se ponašao vrlo dobro. Pogriješio je. Bila je to nesreća.”

Nakon razlaza s Cheryl, Ashley je hodao s reality zvijezdom Annom Kelle i Towiejevim Pascalom Craymerom.

Njegov transfer 2014. u talijanski klub Roma doveo ga je do Sharona. Par je svoju cvjetajuću vezu skrivao u prvim godinama, ne objavljujući jedno drugoga na društvenim mrežama. Ali Sharon je na Valentinovo 2016. na svojoj stranici otkrila golemu hrpu crvenih ruža, s natpisom "Nedostaješ mi".

Par je postao više poznat nakon što je njihovo prvo dijete, Jaxon, stiglo u veljači te godine, a Sharon je objavila fotografije njih troje.

Na prvi rođendan svog sina Ashley je ispričao kako ga je očinstvo promijenilo nakon što je zbog nepovlaštene prošlosti, slave i bogatstva zaboravio ono što je važno.

“Imao sam nevjerojatnu sreću što sam imao većinu stvari koje sam želio u životu, automobile, kuće, satove, odjeću”, napisao je.

'Osmijeh djece mi je najbitniji'

“Dolazeći iz istočnog Londona gdje sam odrastao, od mame koja je sama čuvala i podizala dva dječaka, život nije uvijek bio lak. Naravno, ponekad je lako izgubiti smjer u životu, zaboraviti na najvažnije stvari. Ali jutros sam se probudio s nečim što nadmašuje sve što sam ikada imao: Osmijeh koji nikad ne nestaje."

“Svaki dan se probudim uz nešto najljepše o čemu sam mogao sanjati, sina od kojeg mi se srce topi, sina koji se ne prestaje smijati, sina koji me može nasmijati bez obzira na to u kakvom sam raspoloženju. “Sin na kojeg sam ponosna, sin kojeg gledam kako zaspi jer ga ne želim napustiti, sin koji me podsjetio što je važno u životu.”

Ashleyju i njegovoj zanosnoj suprugi je u veljači 2018. rođena kći Grace, a Sharonini društveni mediji sada su puni fotografija njezine obitelji i odavanja počasti njezinom "zgodnom muškarcu" i "boljoj polovici".

Pune velike podrške, manekenkine poruke otkrivaju njezino divljenje prema svom muškarcu.

'Ostvario si svoj san, ljubavi'

Godine 2019., nakon što je Ashley najavio povlačenje s 39 godina, napisala je:

“Volim slušati dok pričaš o svojim sjećanjima, kada si i kako počeo, kada si shvatio da bi to bio tvoj posao i kada si shvatio da si mogao uspjeti. Jesi, ostvario si svoj san, san djeteta. Bilo je teško i žrtvovano, ali je vrijedilo. Ti si nevjerojatan čovjek, na terenu i izvan njega. Divan otac i moja najveća ljubav. Svaki dan me činiš ponosnim."

Na Ashleyin 40. rođendan u prosincu 2020. Sharon je napisala: “Jako te volim! Sretan 40. rođendan čovjeku mojih snova, ljubavi mog života, najljubaznijem srcu koje sam ikad upoznala. Ti si najslađi osjećaj koji znam.”