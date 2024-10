Najskuplji ultimatum ikad, onaj Anne Kilner prema svom suprugu, zvijezdi Man Cityja i engleske nogometne reprezentacije Kyle Walkeru, inače suigraču u zadnjoj liniji Jošku Gvardiolu, danima se nalazi u fokusu britanske javnosti, a sad je na površinu procurila priča Anne i njezine mlađe sestre, jednako zanosne Sian Kilner. Anne je, prema pisanju britanskog tabloida Daily Maila, optužila za isto što je njoj napravila njezina bivša prijateljica Lauryn Goodman. Dakle, za rasturanje braka. Lauryn Goodman imala je aferu s Kyle Walkerom u kojoj su dobili dvoje djece.

Shrvana Annie

"Shrvana Annie optužila je svoju sestru Sian da je 'izvela isto što je Lauryn Goodman učinila drugoj ženi' - tj, ono što je učinjeno njoj, jer se spetljala s muškarcem koji je još bio sa svojom partnericom i njihovom malom djecom", stoji u tekstu Daily Maila.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Screenshot - Instagram (Daily Mail) Sian Kilner je lijevo, a Annie desno.

Sestre su imale niz žestokih razmjena posljednjih mjeseci zbog Sianine afere, a Annie je odbila otići u bolnicu prošli tjedan kad je rodila. Još uvijek nije vidjela bebu koju je njezina sestra dobila u aferi s oženjenim muškarcem.

Sian je za Daily Mail priznala:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovo je osjetljiva situacija za Annie, ona apsolutno ne odobrava moje ponašanje i užasnuta je situacijom. Iskreno se ispričavam za svu bol koju sam prouzročio uključenim obiteljima, uključujući svoju", izjavila je Sian Kilner.

Sian Kilner sama će odgajati dijete

Inače, 26-godišnja Sian otkrila je da namjerava sama odgajati svoje dijete i da otac neće biti uključen. Sianov ljubavnik ne zna da se dijete rodilo.

Izvor je rekao:

Foto: Profimedia Annie Kilner

"Annie je još uvijek šokirana zbog onoga što joj se dogodilo u braku. Bila je šokirana i kada je otkrila što Sian radi nakon onoga što je ona proživjela, dakle istu stvar samo drugoj obitelji. Ona ne odobrava svoje postupke i to joj je jasno dala do znanja. Stvari su napete između njih. Annie i Kyle napokon su prošli kroz zid nakon sedam mjeseci pokušavanja riješiti stvari i ova vijest o Sian šokirala ju je do kraja".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izvor je otkrio da se Kyle također uvukao u svađu između sestara, optužujući Sian da je "licemjerka" i niti on sad ne želi razgovarati s njom.

Izvor je dodao:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sian je poslala odvratne poruke Kyleu nazivajući ga svim pogrdnim imenima kada je saznala za njega i Lauryn. Sada smatra da nije imala pravo napadati ga na takav način i biti tako zlobna, jer je ona isto to napravila. A Walker sad ne želi imati ništa s njom.

Foto: Profimedia Kyle Walker

Sad Annie i Walker imaju još više problema

Ova situacija također nije pomogla da se riješi situcija između Annie i Kylea. Svaki put kad se posvađaju oko njegove prevare, on joj samo kaže:

"Pogledaj što se događa u vlastitoj obitelji prije nego što mi nešto predbaciš. Pometi mprvo pred vlastitim pragom", otkriva Daily Mail.

Sianovo ponašanje prouzročilo im je još više problema i sad je situacija između njih dosta napeta i ne nazire se da će se pomiriti do te mjere, da mogu nastaviti normalno živjeti, nakon svega.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Nogometaš je tada prekinuo svaki kontakt s ljubavnicom Lauryn Goodman i ponovno se uselio sa suprugom Annie i njihovo četvero djece. Međutim, Kyle se u tajnosti nastavio viđati s Goodman, a drugo su dijete dobili u kolovozu 2023. godine.

Sian je prije radila kao tehničarka u salonu u Sheffieldu, ali je dala otkaz neposredno prije poroda. Otac Sianovog djeteta je iz Sheffielda. Ironično, Sian se u prošlosti ljutito oglasila društvenim mrežama kako bi kritizirala Lauryn zbog njezine afere s Kyleom.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Ne zanima me što javnost misli o meni. Ja se Zdravka ne odričem kao neki, iako praktički u Hrvatskoj ne mogu biti trener jer sam bio Mamićev čovjek'