Uefa je ovog tjedna objavila idealnu momčad Lige prvaka, točnije najboljih 11 u povijesti natjecanja. Casillas, Ramos. Pique, Puyol, Lahm, Iniesta, Xavi, Gerrard, Messi, Henry i Cristiano Ronaldo. Tako ona izgleda, a kao i svaki izbor i ovaj je izazvao brojne reakcije.

Mnogi se pitaju kako to da nije bilo mjesta, među ostalim, za Luku Modrića. Hrvat je bio ključni igrač Real Madrida pri osvajanju četiri naslova pobjednika. Pritom većinu Modrićevih fanova muči kako to da je Steven Gerrard dobio mjesto u momčadi ispred Hrvata. Kapetan Vatrenih osvajao je Ligu prvaka 104., 2016., 2017. i 2018., a Gerrard 2005.

A hoće li hrvatski veznjak imati priliku ove sezone nastaviti borbu za peti naslov znat će se idućeg tjedna u velikom raspletu grupne faze.

Teška situacija

Real Madrid nalazi u teškoj situaciji nakon poraza od Šahtara. Borussia Moenchengladbach ima osam bodova, Šahtar i Real Madrid po sedam, a Inter pet bodova.

“Real Madrid je već dokazao da je na razini zadatka kada nam je potrebna pobjeda. To sada moramo nanovo pokazati na terenu, jer same riječi ništa ne vrijede”, izjavio je 35-godišnji Modrić u obraćanju medijima.

Za prolazak u osminu finala u zadnjem kolu grupne faze Realu je potrebna pobjeda na domaćem terenu protiv vodeće Borussije Moenchengladbach.

Reakcije

Steven Gerrard over Luka Modric? Y'all must be smoking some nice pot. — Ubaid Magray (@ubaidmagray7) December 4, 2020

Benzema,kroos and Modric should be there https://t.co/fT6a9dfrYH — MR CHRI$™ (@Chris_official7) December 4, 2020

Modric three peat + ballon dor over Gerrard https://t.co/VhPFw6UVI0 — sapastricken (@TimiDgoat) December 4, 2020

Gerrard really???? Lahm??? On what basis they r selected players??? Where is modric marcelo? https://t.co/pWvnvpbE3i — Kaushik (@mufc_Kaushik) December 4, 2020

Lord pique😂😂

SIR gerrard😂😂😂 But no Alves👏👏👏

no modric👏👏👏 — I don't know to dribble MISFIT FLOP OUT (@FCtikitaka2) December 4, 2020

Such a huge disrespect to Dani Alves and Modric ffs im fuming, Pique and Ramos should be as CBs, Dani at RB and Meat at LB. https://t.co/Yv6xw0kycN — AK. (@pakiculer) December 4, 2020