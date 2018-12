MODRI U EUROPSKOM VRHU: Samo su četiri kluba ispred Dinama, Olmo bolji od Hazarda, Williana, Kovačića…

Ždrijeb susreta 16-ine finala Europske lige održat će se u ponedjeljak, 17. prosinca u Nyonu.

U susretu posljednjeg, šestog kola D skupine Europske lige nogometaši Dinama su na stadionu Maksimir odigrali 0-0 protiv Anderlechta, no i prije zadnjeg kola osigurali su prvo mjesto u skupini i plasman u 16-inu finala.

Dinamo je europsko proljeće nakon 48 godina osigurao već u četvrtom kolu, a potom je u Istanbulu odigrao 0-0 protiv Fenerbahčea i tako osigurao prvo mjesto u skupini. U posljednjih 90 minuta ‘modri’ su mogli igrati bez stresa i bez pritiska, a nažalost navijača odigrali su i bez golova.

Salzburg i Eintracht nepobjedivi

Kako javlja Goal Dinamo je ovim rezultatom ukupno peti najbolji klub Europske lige. Salzburg i Eintracht slavili su u svih šest utakmica, a ispred Modrih su još samo Chelsea i Arsenal, koji imaju po jedan remi.

Zanimljivo je i to da je Dani Olmo najbolji dribler. On je u 19 navrata svladao suparnike . Toliko je to puta napravio i Loftus-Cheek, ali iz 37 pokušaja, dok je Chelseajov nogometašu trebalo 40 pokušaja. U vrhu su još Willian s deset driblinga, koliko imaju i Hazard i Kovačić dok su Hajrović i Oršić na devet

Goal navodi i da je Dinamov Španjoalc drugi najfauliraniji igrač u Europskoj ligi te da su ga suparnici tako zaustavili 20 puta. Ispred njega je Cicinho iz Ludogoreca s 23 pretrpljenja prekršaja.