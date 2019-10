MODRI SA SAMO TRI BODA MOGU PREZIMITI U EUROPI: Ovakav ludi rasplet dugo bi se pamtio

Drugi bi trebali odraditi posao za hrvatskog prvaka

Zvuči nevjerojatno, ali postoji mogućnost da nogometaši Dinama dočekaju proljeće u Europi sa samo tri osvojena boda protiv Atalante. Kako? Odgovor se krije u tome što bi drugi trebali odraditi najveći dio posla za Modre. Prvenstveno Manchester City. Englezi bi trebali dobiti sve utakmice do kraja. Nadalje, Šahtar je srušio Atalantu u gostima, očekuje se da će to napraviti i doma, pa mogu Ukrajinci u oba navrata pobijediti Dinamo, a da Modri završe na trećem mjestu.

Međusobni ogledi

Ono što je važno u ovakvom ludom scenariju je da Atalanta dočeka Modre bez bodova jer u slučaju pobjede Talijana gleda se međusobni ogled. Dinamu bi i poraz od 3:0, s obzirom na to da su na Maksimiru slavili s 4:0, bio dovoljan za proljeće u Europi.

No, to je za sada samo fikcija. Kada je u pitanju drugi krug Lige prvaka jasno je da će na to ponajviše odlučivati iduće dvije utakmice sa Šahtarom. Najvjerojatnije će bolji iz tih ogleda nastaviti natjecanje u najelitnijem nogometnom klupskom natjecanju.