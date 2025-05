Hrvatskog napadača koji briljira u Belgiji želi Bundesligaš, zaraditi bi mogla i Rijeka

Matija Frigan prije dvije godine napustio je Rijeku i odlično igra u belgijskom prvenstvu za Westerlo. Ove sezone privukao je pažnju većih klubova i ovoga ljeta bi mogao prijeći u Bundesligu.

Belgijski novinar Sacha Tavolieri piše kako je novopečeni Bundesligaš HSV zagrizao za hrvatskog napadača i žele ga u svojim redovima. Hamburški klub je navodno već počeo pregovore s Westerloom i Frigan bi od sljedeće sezone mogao nositi dres kultnog bundesligaša koji se ove sezone vratio u elitni rang. Prema Transfermarktu, Frigan vrijedi 5 milijuna eura, ali izvjesno je da će belgijski prvoligaš tražiti više jer su Rijeci 2023. platili 5,5 milijuna.

🇭🇷🚨🔵 Matija Frigan has an offer from Hamburger SV ! Recently promoted in Bundesliga next season, the Croatian striker’s in advanced talks with #HSV in order to meet personal terms. Very excited by the challenge, 22yo Westerlo’s striker’s keen on the move.

