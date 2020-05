Hrvatskom reprezentativcu to je bio najteži poraz u klupskoj karijeri

Prije dvije godine nogometaši Reala osvojili su Ligu prvaka nakon što su u finalu u Kijevu slavili protiv Liverpoola s 3-1 (0-0). Pogotke su za Real dali Karim Benzema (51) i dvostruki strijelac Gareth Bale (64,84 ), dok je za Liverpool pogodio Sadio Mane (55) na dodavanje Dejana Lovrena. Za dva od tri gola Reala izravni krivac je bio tragičar utakmice njemački vratar Loris Karius.

Upravo se te teške noći sada prisjetio hrvatski reprezentativac te se povodom toga oglasio na Twitteru.

“Dvije godine prošlo je od finala u Kijevu. Nema problema, godinu dana poslije uspjeli smo”, napisao je Lovren.

2 years since the final in Kiev. 😏 No problem, a year later we did it. 😁💪🏻 #YNWA 🔴🔴🔴 @LFC — Dejan lovren (@Dejan06Lovren) May 26, 2020

Njegov post privukao je veliku pažnju fanova koji su mu ostavili stotine komentara.

Liverpool je, inače, lani šesti put u povijesti postao prvak Europe nakon što su u finalu pred 53.000 gledatelja na stadionu Wanda Metropolitano u Madridu pobijedili Tottenham sa 2:0.

Liverpool je poveo već u 108. sekundi utakmice golom Mohameda Salaha iz kaznenog udarca kojeg je skrivio Mousa Sissoko igrajući rukom. U 87. minuti Liverpool je došao do drugog gola. Nakon ukupno kornera Matip je pronašao Origija, a on je s desetak metara poslao neobranjivi prizemni udarac u lijevi kut vrata.

