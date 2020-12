LEWIS HAMILTON IMA KORONAVIRUS: Probudio se u ponedjeljak s blagim simptomima

Lewis Hamilton propustit će VN Sakhir

Britanac Lewis Hamilton će propustiti VN Sakhir nakon što je testiranje pokazalo da je pozitivan na COVID-19, objavila je u utorak Međunarodna autombilska federacija (FIA).

Prošli mjesec osigurao sedmi naslov svjetskog prvaka

Hamilton, koji je prošli mjesec osigurao sedmi naslov svjetskog prvaka Formule 1, nalazi se u izolaciji u skladu s lokalnim zdravstvenim uputama u Bahrainu, dodala je FIA.

Blagi simptomi

Probudio se u ponedjeljak s blagim simptomima i istovremeno je obaviješten da je jedan od njegovih kontakata po dolasku u Bahraïn (prošli tjedan) pozitivan. Lewis se tada testirao i njegov je test pokazao da je i on pokazao. To je potvrdio i drugi test”, objavila je pak Hamiltonova momčad Mercedes. “Osim što ima blaže simptome, on se osjeća dobro i u formi”.