LEGENDARNI RAUL DOBIO POZIV IZ NJEMAČKE: Hoće li zbog istog kluba ponovno napustiti Real Madrid?

Legendarni španjolski napadač i ikona Real Madrida Raul Gonzalez mogao bi sjesti na klupu njemačkog prvoligša Schalkea za koji je igrao dvije sezone, od 2010. do 2012. godine.

Četrdesetdvogodišnji Raul u ovim trenucima je trener druge momčadi Kraljevskog kluba – Castille, a Bild javlja da ga u njemačkoj nisu zaboravili i da je jedan od najozbiljnijih kandidata za preuzimanje Schalkea.

Current Real Madrid Castilla boss and former Schalke player Raúl is among the candidates that could take over at the club. (Sport Bild) https://t.co/nP8JgCKsNB

— Get Spanish Football News (@GSpanishFN) June 4, 2020