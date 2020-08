Pašalić je protiv PSG-a postigao vodeći pogodak za Atalantu u 27. minuti

Nogometaši Paris Saint-Germaina postali su prvim polufinalistima na završnom turniru Lige prvaka u Lisabonu, gdje su na stadionu Benfice u srijedu svladali talijansku Atalantu sa 2-1 (0-1) preokretom u posljednjim minutama utakmice.

[VIDEO] VATRENI ZABIO GOLČINU PSG-U: Pogledajte kako je Pašalić rasparao mrežu Navasa nakon prekrasne akcije Atalante

Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić je postigao vodeći pogodak za Atalantu u 27. minuti, kad je preciznim udarcem lijevom nogom s 15-ak metara pogodio suprotni gornji kut vrata pariške momčadi.

Nije mu jasno

Pašalić je bio najbolji igrač Atalante, a njegov nastup nakon susreta je pohvalio legendarni engleski nogometaš Rio Ferdinand, koji je istaknuo da mu nije jasno kako je Vatrenog engleski Chelsea mogao prodati Atalanti za samo 12 milijuna eura.

“To je ludost, pa bio je Chelseajev igrač šest godina i prodali su ga za samo 12 milijuna funti”, kaže Ferdinand.

Pašalić je od 2014. do 2020. bio član engleskog Chelseaja, no za taj klub nije odigrao niti jednu utakmicu, već je to cijelo vrijeme proveo na posudbama u raznim europskim klubovima, dok Atalanta nije ove godine otkupila njegov ugovor.