LEGENDARNI ĆIRO PROGOVORIO NAKON PROMETNE NESREĆE: ‘Osjećam se utučeno, slomilo me…’

Nesreća se dogodila u subotu navečer u centru Zagreba

Legendarni hrvatski trener Miroslav “Ćiro” Blažević u subotu je u centzru Zagreba doživio prometnu nesreću, nakon što je njegov auto udario taksist, a dva dana kasnije progovorio je o tom događaju.

ĆIRO BLAŽEVIĆ DOŽIVIO TEŠKU PROMETNU NESREĆU: Legendarni izbornik završio u bolnici, auto je totalka

“Osjećam se utučeno, slomilo me. Liječnici su napravili sve što su mogli, još mi trebaju doći nalazi pregleda glave pa ćemo vidjeti. Pustili su me kući, ali bole me glava i rame i teško hoda”, izjavio je za Večernji list.

‘Auto je totalka’

Između njega i osobe koja je izazvala nesreću nema tenzija, potvrdio je legendarni Ćiro.

“S čovjekom koji me udario nisam se čuo ovih dana, ali tamo smo sve završili u dobrom i normalnom tonu, nije završilo ni u svađi ni u tenzijama”, otkrio je.

O težoini nesreće n<ajbolje govori stanje Ćirinog automobila, za koji je rekao da je “totalka” nakon sudara.