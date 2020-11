NBA prvaci Los Angeles Lakersa pojačali su se s najboljim šestim igračem lige Montrezlom Harrellom koji je s Lakersima potpisao dvogodišnji ugovor vrijedan 38 milijuna dolara.

Harrell je zadnje tri sezone igrao za Los Angeles Clippers, a u prosjeku je po utakmici imao 18,6 koševa i 7,1 skokova. On je treće pojačanje za Lakerse koji su već doveli Dennisa Schrödera i Wesleyja Matthewsa.

Los Angeles je međutim ostao bez Dwighta Howarda koji će karijeru nastaviti s Philadelphia 76ersima. Howard koji je osam puta bio biran u All Star momčad i tri puta je proglašavan najbojim obrambenim igračem potpisao je sa Sixersima jednogodišnji ugovor. To će za Howarda biti sam momčad u karijeri otkako je zaigrao u NBA 2004.

Miami Heat je objavio da je produljio ugovor Goranu Dragiću, ali i da se vraća centar Meyers Leonard koji je potpisao dvogodišnji ugovor vrijedan 20 milijuna dolara.

No momčad s Floride napustio je Derrick Jones Jr koji je s Portland Trail Blazersima potpisao dvogodišnji ugovor vrijedan 19 milijuna dolara).

Trey Burke je potpisao ugovor na tri godine vrijedan deset milijuna dolara s Dallas Mavericksima.

Denver Nuggetsi su doveli zvijezdu Real Madrida Facunda Campazzoa, a napustio ih je Jarami Grant koji je potpisao trogodišnji ugovor s Detroit Pistonsima (60 milijuna dolara). Jahlil Okafor i Mason Plumlee također su potpisali ugovore s Detroitom. U Los Angeles Clippersima ostaje Marcus Morris (4 godine, 64 milijuna dolara), a u Brooklyn Netsima Joe Harris (4 godine, 75 milijuna dolara).

Najskuplji ugovor potpisao je De’Aaron Fox koji ostaje u Sacramento Kings. Naime, momčad mu je ponudila ugovor na pet sezona što će mu donijeti 163 milijuna dolara.

