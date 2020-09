Pobjedom 119:96 protiv Houston Rocketsa u petoj utakmici polufinalne serije košarkaši LA Lakersa plasirali su se u finale Zapadne konferencije. S kim će tamo igrati odlučit će ogledi između LA Clippersa i Denver Nuggetsa, koji svoju šestu utakmicu igraju u nedjelju u 19 sati po europskom vremenu. Bit će to njihova šesta utakmica, a Clippersi imaju prednost od 3:2.

LeBron James goes for 29 PTS, 11 REB, 7 AST as the @Lakers win and ADVANCE to the WESTERN CONFERENCE FINALS! #NBAPlayoffs

Lakers su, inače, slavili na krilima LeBrona Jamesa i izborili prvo konferencijsko finale nakon deset godina. Već u prvoj četvrtini Lakersi su imali 15 koševa viška, a nakon treće dionice njihova prednost narasla je na 26 poena, što je bilo dovoljno da rutinski dođu do pobjede i plasmana u finale Zapada, što im je prvo konferencijsko finale nakon deset godina.

James je susret završio s 29 poena, 11 skokova i sedam asistencija. Najučinkovitiji na parketu bio je pak James Harden s 30 poena, šest skokova i pet asistencija, ali premalo protiv dobro raspoloženih Lakesa.

“I know what my name comes with. It comes with winning.”

LeBron on leading the Lakers to the WCF. pic.twitter.com/CF74au901p

— NBA TV (@NBATV) September 13, 2020