KREĆE NIKAD NEIZVJESNIJE FINALE, A IZ NOVOG KRALJA REGIJE PORUČUJU: ‘Morat ćemo biti bolji nego ikad’

Počevši od srijede, u sljedećim danima doznat ćemo novog prvaka Hrvatske

Mladost i Jug CO u srijedu će na bazenu uz Savu (18:00) otvoriti finalnu seriju za prvaka Hrvatske. Unazad nekoliko godina nikad neizvjesniju jer jugaši su se do prošla tri naslova praktički prošetali.

Sada će im ipak biti teže, a to su mogli osjetiti nedavno kada ih je Mladost porazila u finalu Regionalne lige. Međutim, Dubrovčani su i dalje, bez obzira što nemaju prednost domaćeg terena, favoriti u finalu.

Osma utakmica

“Rekao bih da je ova sezona dosad odrađena uspješno, ali nećemo tu stati. Sada slijedi ono što smo svi priželjkivali, finale s Jugom. O njegovoj snazi ne treba trošiti riječi, odigrali smo dosta utakmica ove sezone, a bilo je dobrih i loših. Posljednja pobjeda u finalu Regionalne lige pokazuje nam kako treba igrati s njima, naročito onaj prvi dio utakmice”, formulu zna jedan od najiskusnijih mladostaša Ivan Buljubašić.

Mladost i Jug samo u ovoj sezoni odigrali su već sedam utakmica, u četiri je bolji bio klub iz Gruža, u dvije Žapci, a jedna je završena bez pobjednika.

“Jug i Mladost zasluženo su u finalu Prvenstva Hrvatske jer su u sezoni najviše pokazali i sasvim je u redu da se netko na kraju popne na tron i okiti naslovom prvaka svoje zemlje.

U jednoj utakmici imamo najviše šanse pobijediti renomiranog i kvalitetnog suparnika, ali, ponovit ću to po ne znam koji put, Jug je jak i pojedinačno i kolektivno, prepun hrvatskih reprezentativaca, kao i reprezentativaca iz nekoliko zemalja kao što su Grčka i Rusija. Momčad je to koja je posložena od prvog do posljednjeg igrača u sastavu”, lamentira trener Zoran Bajić.

Prvak će biti spremniji

Mladost je posljednji put prvak bila 2008. godine, a složio se da su sutrašnji gosti favoriti u seriji koja se igra do tri pobjede.

“Morat ćemo biti pravi i možda bolji nego ikad. Svaka utakmica bit će priča za sebe, nosit će svoje specifičnosti. U finalnoj seriji Jugu dajem blagu prednost, a prvak Hrvatske postat će spremnija i kvalitetnija ekipa.”