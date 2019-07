KOVAČ U NOVIM PROBLEMIMA: Usudio se dirnuti u Bayernovu svetinju, odmah dobio po prstima sa samog vrha

Bivši izbornik teško može donijeti samostalnu odluku

Hrvatski stručnjak Niko Kovač, onako, usput, spomenuo je da bi iduće sezone ponekad, mogao zaigrati s trojicom braniča u zadnjoj liniji bude li prisiljen.

Međutim, Sport1 javlja da je odmah dobio po prstima. Od Rummeniggea osobno. Formacija 4231 je primarna, to je Bayernov sustav kojeg su usavršili pod Heynckesom 2013. kada su izdominirali u Ligi prvaka.

Klose odbio Bracu

U međuvremenu, putem istog medija oglasio se Miroslav Klose. On je, naime, odbio preuzeti U19 momčad Bayerna te je odlučio ostati trener U17 momčadi.

“Želim učiti. Nisam još spreman. Uvijek sam iskren prema sebi i kada kažem da nisam spreman to i mislim. Pokušavao sam to svima pojasniti. Sve je to predugo trajalo”, kazao je Klose te je otkrio kako je reagirao sportski direktor Hasan Salihamidžić, koji je inzistirao na tome.

“Svoju trenersku karijeru želim sam planirati kao što sam i igračku. Je li Braco bio razočarana? Ne znam, ali na kraju je shvatio i prihvatio moju odluku”, završio je.