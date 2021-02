Nakon utakmice oglasio se i trener Clippersa Tyronn Lue koji je priznao da je Zupcu progovarao puno zbog njegovog završavanja akcija na obruču

Hrvatski košarkaš Ivica Zubac odigrao je dobru utakmicu u dresu Los Angeles Clippersa koji su upisali pobjedu 135:116 protiv jedne od najlošijih momčadi lige Washington Wizardsa.

Zubac je bio savršen iz igre, zabio je šest od šest šuteva te utakmicu završio s 12 poena i 12 skokova te dvije blokade.

Imao je Zubac i jedno mostruozno zakucavanje. Davis Bertans zauvijek će zapamtiti ovu utakmicu jer je završio na “posteru” Ivice Zupca. Fenomenalno zakucavanje pogledajte OVDJE.

Nabio na nos treneru

Nakon utakmice oglasio se i trener Clippersa Tyronn Lue koji je priznao da je Zupcu progovarao puno zbog njegovog završavanja akcija na obruču.

“Nabio mi je to na nos jer sam mu prigovarao na njegove ulaske na koš. Prišao mi je i rekao ‘je li ovo dovoljno dobro za tebe. Govorio je sr… stvari“, rekao je kroz smijeh Lue.

„Dobar je to osjećaj kad zakucaš preko nekoga, čovječe. Svaki put kad to napravim, dođem do trenera i pitam ga je li mu to dovoljno dobro. Mislim da je bilo dosta dobro večeras, trener mi stalno govori da trebam biti agresivniji i ići jače na koš“, rekao je Zubac nakon utakmice.

Clipperse je do pobjede predvodio Kawhi Leonard s 32 poena, a sekundirao mu je Paul George koji je zabio 30. Clippersi su trenutno na drugom mjestu Zapadne konferencije iza Utah Jazza. Sažetak utakmice Clippersa i Wizardsa pogledajte OVDJE.