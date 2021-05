ZUBAC SE POIGRAO S LAKERSIMA, POGODIO SVE ŠUTEVE IZ IGRE: Dončić u sjajnoj partiji srušio Brooklyn

Russell Westbrook ponovo je imao triple-double, ovo mu je 34. ove sezone. Upisao je sinoć 13 poena, 17 skokova i 17 asistencija. Prvi strijelac Washingtona bio je Bradley Beal s 28 poena

Lijepa noć je iza Los Angeles Clippersa, ružna iza Lakersa, no svi znamo da nakon gradskih okršaja u NBA ligi ne mogu obje momčadi izaći sretne. Ivica Zubac i njegova momčad stigli su do relativno lake pobjede 118:94 protiv Lakersa koji su ovako ugrozili svoju šestu poziciju na Zapadu.

Zubac je bio odličan, dominirao je pod košem. Zabio je 14 poena bez promašenog šuta iz igre (5 od 5), uhvatio osam skokova te blokirao jedan šut, sve to za nešto manje od 28 minuta na parketu. Clipperse je do pobjede predvodio Paul George koji je ukrcao 24 poena. Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.

Lakersi, koji su opet igrali bez LeBrona Jamesa, imaju tešku situaciju sa šest preostalih utakmica do kraja. Na šestoj su poziciji Zapada s jednakim omjerom kao sedmoplasirani Portland. Momčadi od sedme do desete pozicije igrat će takozvani play-in za pozicije u doigravanjima, a to je nešto što bi Lakersi svakako htjeli izbjeći.

Novi Westbrookov triple-double

Iznad Lakersa na tablici Zapada su Dallas Mavericksi. Luka Dončić i društvo izdigli su se u posljednjih nekoliko tjedana sve do petog mjesta, a sinoć su svladali Brooklyn Netse 113:109.

Pravdu je iskrojio Luka Dončić kojem su nedostajale dvije asistencije za novi triple-double. Zabio je 24 poena, uhvatio 10 skokova te podijelio osam asistencija. U redovima Netsa najbolji je bio Kyrie Irving koji je zabio 45 poena. Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.

Od ostalih događaja večeri valja izdvojiti Washington Wizardse koji su u produžecima svladali Toronto Raptorse 131:129 i tako momčad iz Kanade izbacili iz kombinacija za play-in.

Russell Westbrook ponovo je imao triple-double, ovo mu je 34. ove sezone. Upisao je sinoć 13 poena, 17 skokova i 17 asistencija. Prvi strijelac Washingtona bio je Bradley Beal s 28 poena. Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.