Najtrofejniji europski košarkaški trener, Srbin Željko Obradović, u opširnom intervjuu koji je dao za list "Nedeljnik" između ostalog je govorio i o raspadu propale Jugoslavije, a posebno je odjeknula njegova priča o Toniju Kukoču, odnosno tome kako mu se te 1991., kad je počinjao ratni vihor u Hrvatskoj, beogradska publika poklonila...

'Unutar košarkaškog uma Željka Obradovića'

"Unutar košarkaškog uma Željka Obradovića. O Beogradu i Čačku, o Srbiji i patriotizmu, o povratku u Partizan, o NBA ligi, Euroligi, Zvezdi, Kukoču, Jokiću" i ostalim temama govorio je Obradović, istinska ikona među trenerima, kako je to najavljeno u Nedjeljniku na naslovnici...

Trener Partizana prisjetio se tako finalne serije prvenstva Jugoslavije 1991. godine između Partizana i slavne splitske Jugoplastike, koja se smatra košarkaškim krajem Jugoslavije. Otkrio je neke zanimljive detalje iz toga vremena...

"Ta serija s Jugoplastikom bila je spuštanje zavjese na Jugoslaviju. No, nisam bio iznenađen. Toliko puta smo otišli na gostovanja i ljudi su pjevali: "Idi, Jugo, ko te j**e, možemo mi i bez tebe". Stvorena je takva atmosfera. Ono što je mene šokiralo je Sarajevo. Tu stvarno nikoga nije bilo briga kako se tko zove i preziva. Bio je to divan grad, koji je pretvoren u pravu klaonicu. Bio sam tužan, razočaran, šokiran. Ostao sam prijatelj sa svima, ali su mi to bile najteže scene iz rata", rekao je Obradović.

Jugoplastika, tada predvođena maestralnim Tonijem Kukočom, s uvjerljivih 3:0 stigla je do titule. Na trećoj utakmici, koja je odigrana u "Hali sportova" na Novom Beogradu dogodilo se nešto nevjerojatno. Čitava dvorana je aplauzima pozdravila Tonija Kukoča. Taj detalj, prenose srpski mediji, pokazao je da da je sport uvijek bio iznad politike.

Aplauz kao dokaz

"Taj aplauz je dokaz dvije stvari - koliko je veliki igrač bio Toni Kukoč i kako beogradska, Partizanova publika gleda na velikane. Kukoč je to već tada zaslužio", kaže Obradović i otkriva:

"Pamtim da je Kukoč imao frku da dođe u Beograd, naročito kada su tenzije narasle. Ja sam mu tada rekao - Toni, majstore, ti ne znaš što je Beograd - takvi gradovi ne mogu mrziti velikane".

Inače, Jugoplastika je proglašena za najbolji europski košarkaški klub 20. stoljeća, 1989., 1990. i 1991. otišli su do kraja i postali prvaci Europe. Toni Kukoč bio je najbolji sportaš Jugoslavije i najbolji europski košarkaš. Prava zvijezda koja je s Chicago Bullsima osvojila tri naslova prvaka NBA lige, a ponio je u karijeri i titulu najboljeg 6. igrača lige. Nedavno je konačno primljen i u Kuću slavnih, čime je stavljena točka na i Tonijeve velike i impozantne karijere.