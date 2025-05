Zadar deseti put zaredom pobijedio Cibonu: Ovo im je peto finale prvenstva zaredom

Košarkaši Zadra izborili su plasman u finale doigravanja hrvatskog prvenstva nakon što su u KC Dražen Petrović pobijedili Cibonu sa 80-70 slavivši sa 2-0 u seriji na dvije pobjede.

Nakon što su prije tri dana pred svojim navijačima slavili sa 81-76, Zadrani su bili bolji i u drugoj utakmici ostvarivši pobjedu 80-70.

Sedma je ovo pobjeda Zadra nad Cibonom ove sezone, a deseta u nizu.

U prvoj četvrtini gledali smo izjednačenu igru (17-17), no do poluvremena su gosti stigli do prednosti 38-33. U trećoj dionici Zadar je imao i 13 razlike (58-45), a u posljednjem periodu i velikih 22 razlike (72-50).

Do kraja susreta Cibona je uspjela smanjiti na konačnih 80-70.

Aktualne prvake su do pobjede predvodili Lovro Mazalin sa 21 košem i 10 skokova, Vladimir Mihailović sa 18 koševa, te Marko Ramljak sa 14 koševa.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Kod Cibone jedini igrač s dvoznamenkastim brojem koševa bio je Ivan Perasović sa 10 koševa i šest skokova. Vigo Bart je dodao devet koševa, a Borna Katanović, Sven Smajlagić i Luka Skorić po osam koševa.

Košarkaši Zadra izborili su peto finale Prvenstva Hrvatske u nizu u kojem će loviti treći naslov prvaka države zaredom.

Protivnika će doznati nakon što polufinale odigraju Split i zagrebački Dinamo. "Modri" u seriji na dvije pobjede vode 1-0, a u srijedu, 28. svibnja, imat će u Zagrebu meč-loptu.

