Jedan od najboljih hrvatskih košarkaša Dario Šarić u noći sa subote na nedjelju po hrvatskom vremenu odigrao je svoju najbolju utakmicu sezone u NBA ligi. U pobjedi njegovih Phoenix Sunsa nad Memphisom u Memphisu 128:97 Šibenčanin je, ušavši s klupe, za 19 minuta igre ubacio svoj season-high 19 poena uz 1 skok i asistenciju. Šut za dva imao je 7-9, za tri 3-5, slobodna je gađao 2-2. Trenutno je Dario Šarić na prosjeku od 9.9 poena, 3.9 skokova i 1.1 asistencija po susretu…

Having smart and savvy players like E’Twaun Moore and Dario Saric goes a long way pic.twitter.com/d6ZesxDkCi

— Kellan Olson (@KellanOlson) February 21, 2021