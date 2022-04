Nekadašnji vođa navijača Crvene Zvezde Zoran Timić (58) u svojoj autobiografiji "Mogu li ja s vama da razbijam voz" otkrio je detalje iz svog navijačkog života i šokirao priznanjem kakve su planove imali da bi zaustavili najboljeg hrvatskog košarkaša u povijest Dražena Petrovića.

Radi se o priči iz vremena dok je Petrović još bio član Šibenke i tada je odsluživao vojni rok u Beogradu. Bilo je u to vrijeme jasno koliko je talentiran pa su ga u svoje redovima željeli vidjeti svi najbolji klubovi u bivšoj državi, među kojima su bili Partizan, Crvena Zvezda i Cibona.

A kada je Petrović umjesto Zvezde odabrao odlazak u Cibonu, navijači beogradskog kluba su bili jako razočarani pa bijesni nakon njegovih sjajnih nastupa protiv "crveno-bijelih" i razmišljali su o tome da ga poprilično brutalno povrijede.

'Jako smo bili frustrirani'

"Tih godina Cibona je harala europskom košarkom. I Zvezda je bila dobra, ali nismo mogli parirati toj njihovoj generaciji. Teško nam je to padalo i jako frustriralo. Išli smo redovito na košarku i na sva gostovanja u Zagreb, ali smo redovno gubili", napisao je Timić pa detaljnije opisao što su htjeli napraviti Draženu:

"Imali smo bazu u stanu u Medulićevoj ulici. Zima 1985/86. Sjedimo mi tom stanu poslije jedne košarkaške utakmice i iz dosade pričamo što bismo mogli napraviti kako bismo ih konačno skinuli s trona. Jasno je bilo da je glavni dio njihove ekipe bio Dražen Petrović. Palo nam je na pamet da bi ga bilo dobro malo uplašiti ili mu priprijetiti. Na kraju smo se odlučili da ga pratimo."

"Pratili smo ga tri-četiri dana, pješice, taksijem, trčeći. Pratili smo ga kad bi ujutro krenuo od kuće, na treninzima, navečer kad bi izlazio u kafić… Kroz cijelu situaciju naše ideje su se radikalizirale. Od ideje da ga preplašimo došli smo do lakših batina, a na kraju i do ozbiljnog ozljeđivanja (glave ili koljena), a sve kako ne bi mogao igrati odlučujuće utakmice. Nakon tog praćenja zaključili smo da nikad nije bio sam, što je predstavljalo otežavajući element. Uvijek je s njim bila neka djevojka ili društvo iz kluba. Saznali smo sve detalje njegovog dnevnog kretanja. Razradili smo do detalja i mjesto i način eventualne akcije i poslije toga evakuacije."

'Nakon tog praćenja vratio sam se u Beograd uz dogovor da se čujemo prije odlučujućih utakmica. Koji je bio epilog? Zvezda te godine nije ušla u doigravanje pa akcija nije imala smisla."