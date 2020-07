[VIDEO] TURBOFOLK NA NBA PARKETIMA: Srbin pjevao poznatu ‘cajku’, Dončiću se nije baš svidjela

Ljubitelji NBA košarke polako se već tresu čekajući da se nastavi sezona. Datum koji se čeka je 30. srpanj, lokacija je Disney World u Orlandu, a prema svemu sudeći, čeka nas neizvjesno doigravanje u nikad viđenim uvjetima.

Kao i u dosadašnjem dijelu sezone, mnoge će oči biti uperene u slovenskog košarkaškog genijalca Luku Dončića. Razigravač Dallas Mavericksa naprosto je briljirao ove sezone i bit će najvažniji faktor u Dallasovoj momčadi koja je pokazala da se može nadigravati sa svakim.

No u zanimljivom videu koji stiže s treninga Mavericksa pokazao je da nema zavidan glazbeni talent. Nema veze, za pjesmu je tu Boban Marjanović.

Srpski centar poznat je kao veliki zabavljač. Pokušao je s Dončićem u duetu otpjevati pjesmu turbofolk zvijzede Seke Aleksić, no nije mu Slovenac baš asistirao kao što to radi na terenu.

Pogledajte i poslušajte:

Monday morning song sesh brought to you by your favorite duo 🎤 pic.twitter.com/taIl64MaO5

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) July 20, 2020