[VIDEO] LEBRON ‘DODAO GAS’ I POMEO PORTLAND: Postao drugi najveći pobjednik u povijesti doigravanja

LeBron James i njegovi Los Angeles Lakersi slavili su u trećoj utakmici prvog kruga NBA doigravanja. Lakersi su na Kraljev pogon stigli do pobjede 116:108 te poveli 2-1 u seriji.

LeBron je utakmicu završio sa 38 poena, 12 skokova i osam asistencija, no još je zanimljivije da je prestigao velikog Tima Duncana po broju pobjeda u doigravanju. Ostao mu je tek Derek Fisher koji ima tri pobjede više od njega (161).

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 2nd on the all-time #NBAPlayoffs WINS list! pic.twitter.com/y5QuRpzPcM

— NBA (@NBA) August 23, 2020