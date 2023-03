Legendarni kapetan generacije New York Knicksa koja je tom klubu donijela jedina dva NBA naslova u povijesti, 1970. i 1973. godine, Willis Reed umro je u utorak u dobi od 80 godina.

Reed je svih svojih 10 godina profesionalne košarkaške karijere proveo u Knicksima za koje je igrao od 1964. do 1974. godine, a ostao je najpoznatiji po svom dramatičnom izlasku iz tunela Madison Square Gardena neposredno prije početka odlučujuće sedme utakmice finala doigravanja 1970. godine protiv Los Angeles Lakersa. Prije toga je u svlačionici dobio injekciju koja mu je ublažila bolove u desnoj nozi. Tako ozlijeđen Reed je postigao prva četiri poena na utakmici, sakupio tri skoka, a onda odšepao izvan igre i više se nije vraćao. No, svojim je postupkom podigao publiku na noge i ohrabrio suigrače na putu do 113-99 pobjede kojom su osigurali naslov prvaka. To se i danas smatra jednom od ikoničnih scena u povijesti košarke.

Te 1970. godine Reed je izabran za najkorisnijeg igrača (MVP) kako ligaškog dijela sezone tako i finala doigravanja, a 1973. je još jedno osvojio nagradu za MVP-a finala. Godine 1982. Reed je uveden u košarkašku Kuću slavnih.

Nakon igračke karijere Reed se bavio i trenerskim poslom, a od 1989. do 1996. godine je bio generalni menadžer tadašnjih New Jersey Netsa te je upravo on bio najzaslužniji za prelazak Dražena Petrovića iz Portland Trail Blazersa u Netse u kojima se legendarni kapetan hrvatske reprezentacije afirmirao kao NBA igrač i svojim predstavama otvorio put ostalim europskim igračima u najjaču ligu na svijetu.