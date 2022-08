Nažalost, zbog poslovne zauzetosti i odsutnosti iz Hrvatske, nitko od članova najslavnijeg naraštaja hrvatske košarke nije nazočio događaju na Baldekinu. Zato je tu bio šibenski tercet - Miro Jurić, Jeronimo Šarin i Petar Maleš. Upravo je Miro Jurić na spomenik kapetanu srebrne hrvatske reprezentacije iz Barcelone simbolično stavio kapetansku vrpcu oko ruke. "Sjećam se baš svih utakmica, a pogotovo te polufinalne protiv ZND-a, Volkova i njegovih poznatih bacanja, svi smo navijali da promaši… Neopisiv ponos u trenutku osvajanja srebra, svi dobro znamo na koji smo način došli do Olimpijskih igara, to je nešto što ostaje za sva vremena. I sada trideset godina nakon toga, daj Bože da se to ponovi. Bit će teško, svi navijamo da se to ponovi, da ove mlađe generacije uspiju ponoviti donekle taj rezultat ili približiti se tom rezultatu. Znam da će biti teško, ali ja vjerujem u to", optimistično je poručio Miro Jurić.