Sinoć je odigrano devet utakmica NBA lige, a odlična igra Luke Dončića nije pomogla njegovoj momčadi da pobjedi.

Naime s učinkom od 30 koševa, 12 skokova i 11 asistencija, Dončić je došao do još jednog triple-doublea, međutim Dallas Mavericksi su u tijesnoj borbi izgubili od Golden State Warriorsa rezultatom 105-100.

Warriorse je do pobjede nosio Andrew Wiggins s učinkom od 23 koša, četiri skoka i dvije asistencije. Mavericksi su tako s dva najbolja strijelca te utakmice ipak izgubili.

Još jednu sjajnu utakmicu imao je i Nikola Jokić s Denver Nuggetsima. Nije mu 'ni do koljena' bio Victor Wembanyama. Iako je Jokić bio odličan Nuggetsima nije bilo lako doći do pobjede, no rezultatom 110-105 na domaćem su terenu uspjeli.

Jokić je uspio 'prebaciti' preko Wembanyame 42 koša te upisao 16 skokova te šest asistencija. Tim je učinkom prestigao Carmela Anthonyja na listi strijelaca Denvera. Sada se nalazi na trećem mjestu s ubačenih 13.978 poena, a ispred njega su još Dan Issel i Alex English.

