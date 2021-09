Bivši hrvatski košarkaški reprezentativac Toni Kukoč uvršten je u subotu u Košarkašku kuću slavnih u Springfieldu, a uveo ga je jedan od najboljih košarkaša svih vremena i njegov suigrač u Chicago Bullsima Michael Jordan.

Chicago Bullsi su ga za Kuću slavnih nominirali 2014. godine, a Kukoč je u nju ušao iz osmog pokušaja. On je peti Hrvat kojima ima svoje mjesto u toj kući. Prije njega ta je čast ukazana Krešimiru Ćosiću 1996. godine, Draženu Petroviću 2002. godine, Mirku Novoselu 2007. i Dini Rađi 2018. godine.

"Počeo sam sa sportom kada sam imao osam godina, sa stolnim tenisom i nogometom, pa s 15 košarkom. Moju karijeru su definirala dva tima - Jugoplasitika iz Splita i Chicago Bulls. Split, moj rodni grad je jedan od najvećih sportskih gradova u povijesti i dao je jako puno velikih sportskih imena", započeo je svoj govor Kukoč koji je iskoristio priliku da se zahvali roditeljima, obitelji i svim trenerima s kojima je radio kao i suigračima s kojima je igrao.

"U međunarodnoj karijeri igrao sam za dvije zemlje - Jugoslaviju i Hrvatsku - i imao sam velikih uspjeha s njima. Igrao sam s velikim imenima u tim reprezentacijama koji su i sami članovi Kuće slavnih- poput pokojnog Dražena Petrovića, Dine Rađe, Vlade Divca", dodao je.

Igrao s velikanima

"A igrao sam i s s još nekim velikim imenima. Tu želim zahvaliti Michaelu Jordanu i Scottieu Pippenu što su me 'razbili' na Olimpijskim igrama 1992. i tjerali me da radim još više kako bih bio važan član Bullsa", kazao je Kukoč.

Kukoč je karijeru počeo u Jugoplastici gdje je igrao od 1987. do 1991., a onda je prošao u Benetton gdje je bio do 1993. kada prelazi u NBA. Tamo je proveo 13 godina do 2006. godine, a igrao je za Chicago Bullse, Philadelphia 76erse, Atlanta Hawkse i Milwaukee Buckse. S Chicago Bullsima je tri puta osvajao naslov NBA prvaka i bio je proglašen najboljim šestim igračem najjače lige svijeta. U 846 odigrane utakmice u NBA imao je prosjek od 11,6 koševa, 4,2 skoka i 3,7 asistencija.

Naslovi s jugoplastikom

S Jugoplastikom je osvojio četiri naslova prvaka Jugoslavije i dva kupa, a s Benettonom talijansku ligu i kup. Tri puta je osvajao Europski Kup prvaka (1989. i 1990. s Jugoplastikom i 1991. s POP84) i tri je puta proglašen najboljim igračem Final Foura (s Jugoplastikom dva puta i s Benettonom jednom), te je devet puta kao igrač osvojio dvije prestižne europske nagrade (Euroscar i Mister Europa).

S reprezentacijom Hrvatske osvojio je olimpijsko srebro u Barceloni 1992. te dvije bronce na europskom i jednu na svjetskom prvenstvu. Prije toga je s reprezentacijom Jugoslavije osvojio olimpijsko srebro 1988., te svjetsko zlato, dva europska zlata i jednu broncu.

Uz Kukoča su u Kuću slavnih primljeni su Bill Russell kao trener te Paul Pierce, Chris Webber i Chris Bosh kao igrači.